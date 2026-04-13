Путин проводит переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто в Кремле

|
В центре повестки — энергетика и поставки нефти, а также геополитическая ситуация в мире.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, прибывшим в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

В состав индонезийской делегации входят глава МИД Сугионо, министр энергетики Бахлил Лахадалия и госсекретарь Тедди Индра Виджая.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у лидеров сложились хорошие деловые и личные отношения.

«Путин часто с ним встречается, у них очень хорошие отношения, личные, деловые. В целом российско-индонезийские отношения развиваются достаточно интенсивно, более 12% — это рост объема товарооборота между государствами», — заявил Песков на брифинге.

Одной из главных тем встречи стала энергетическая безопасность и стабильные поставки энергоносителей, включая нефть, в Индонезию. В Джакарте также всерьез рассматривают возможность участия России в развитии атомной энергетики страны.

Индонезийская сторона намерена обозначить свою позицию по текущей геополитической ситуации, в том числе по конфликту между США, Израилем и Ираном.

«Индонезия обозначит свою стратегическую позицию в вопросах обеспечения глобальной стабильности и мира», — подчеркнул секретарь индонезийского кабмина Тедди Индра Виджая.

Ранее 5-tv.ru писал, что товарооборот между РФ и Индонезией вырос на 20% в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
