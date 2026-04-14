В Самарской области более 200 волонтеров ищут пропавшую трехлетнюю девочку

В Самарской области продолжаются поиски трехлетней девочки, местонахождение которой неизвестно с 13 апреля. Об этом сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Ребенок пропал в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. К поискам привлечены более 200 добровольцев, включая опытных участников отряда и местных жителей. В населенном пункте развернут штаб с точками радиосвязи, оперативной картографии, регистрации поисковых групп и выдачи снаряжения.

На данный момент выполняется 25 поисковых задач: осмотр деревни и окрестностей, прочесывание природной зоны, в том числе водоемов, а также патрулирование дорог и трасс. В нескольких населенных пунктах расклеены ориентировки с фотографией пропавшей.

Поиски ведутся совместно с сотрудниками МВД, МЧС, ГИБДД и при поддержке местных властей. Планируется задействовать беспилотные летательные аппараты.

По факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело. По данным следствия, ребенок ушел гулять со старшими детьми и не вернулся. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

