Паутина заговора: что известно о подготовке теракта украинских спецслужб в Москве

О теракте, который ФСБ предотвратила в Москве еще 2 апреля. Подконтрольные Киеву спецслужбы готовили убийство одного из руководителей правоохранительных структур. Почерк знакомый — самодельную бомбу нашли в багажнике электроскутера, а собрал ее заброшенный в нашу страну украинский боевик с богатым послужным списком. Кто помогал диверсанту и как нашим силовикам удалось его в итоге вычислить — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Квартал оцеплен, к разминированию подключают робота-сапера. У столичного бизнес-центра припаркован электроскутер. Внутри — самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами, полностью готовое к дистанционному подрыву. Счет шел на минуты.

Взрывчатку обезвредили, но прежде удалось обезвредить тех, кто готовил смертельную ловушку. Среди них — военнослужащий Украины, гражданин Молдавии и россиянин.

Украинский военный в 2025 году был завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и убийства российского военнослужащего. Под руководством куратора он изъял компоненты взрывчатки, собрал СВУ и лично доставил его к месту преступления

«Мне был передан поддельный паспорт и координаты со взрывчаткой, откуда я ее забрал. После чего я должен был отбыть в Оренбург, забрать мотоцикл и переехать российско-казахстанскую границу», — рассказал задержанный на допросе.

Но это была лишь одна нить в паутине заговора. Онлайн-трансляцию покушения должен был вести гражданин Молдавии, который для этого приобрел подержанный автомобиль

«Сделал все документы, патент и страховку», — добавил другой диверсант.

Насколько уникальна эта схема? Сегодня это системная практика. Вербовка иностранцев, особенно граждан Молдавии, стала излюбленным инструментом Киева. Вот лишь несколько эпизодов из оперативных сводок.

Апрель 2025 года. ФСБ задержала в Керчи гражданина Молдавии Евгения Курдоглу. Он собирал данные о позициях российской армии и планировал подрыв насосной станции. Осенью этого же года в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны. Мощность СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения в радиусе до 70 метров. И, по замыслу украинских спецслужб, должен был погибнуть и сам исполнитель.

«Украинские спецслужбы переключились на граждан Молдавии. Да, эти люди, которые знают русский язык и, конечно, наш российский менталитет. Все эти факторы помогают им находиться на территории России и не вызывать никаких подозрений», — считает член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

При этом украинские спецслужбы не снижают активности поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов. Мессенджеры остаются главной площадкой для вербовки, а инструментом давления — угрозы уголовной ответственности и имитация оперативных мероприятий. После задержания троих фигурантов подрывников оперативники пытаются выйти на след других «спящих агентов», которых, возможно, уже закинули на территории России.

