Лесовосстановление в России в полтора раза превысило вырубку и гибель деревьев

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Финансирование противопожарных мероприятий за шесть лет выросло в четыре раза.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

В Москве на коллегии Россельхоза вице-премьер Дмитрий Патрушев подвел итоги работы лесного хозяйства за 2025 год и обозначил планы развития. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«В последние пять лет в этом направлении сохраняется устойчивая позитивная динамика. И по итогам 25-го года лесовосстановление в полтора раза превысило площадь вырубленных и погибших деревьев», — заявил Патрушев.

Он подчеркнул, что по поручению президента особое внимание уделяется созданию «зеленых поясов» вокруг крупных городов и промышленных центров.

Вице-премьер также отметил, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» правительство финансирует создание и модернизацию лесных питомников.

«Подобные мероприятия возобновлены впервые более чем за 20 лет и затронут 240 объектов», — сказал он.

Что касается борьбы с пожарами, то финансирование значительно увеличено.

«За шесть лет объем средств вырос в четыре раза. И в текущем году он практически достиг 27 миллиардов рублей, что на семь миллиардов больше лимита 25-го года. Средства предусмотрены на создание 11 новых авиаотделений и усиление сорока существующих, а также на закупку техники и беспилотников», — сообщил Патрушев.

По его словам, в 2025 году лесное хозяйство обеспечило рекордное поступление в бюджетную систему — порядка 90 миллиардов рублей.

