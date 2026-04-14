Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Рюминым
Инвестиционная программа компании в текущем году вырастет до 900 миллиардов рублей.
Чистая прибыль группы «Россети» по итогам 2025 года превысила 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Рюмин доложил, что выручка группы за прошлый год составила более 1,8 триллиона рублей, а в бюджеты всех уровней перечислено свыше 270 миллиардов рублей налогов.
53%
