Путин провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Рюминым

Элина Битюцкая

Инвестиционная программа компании в текущем году вырастет до 900 миллиардов рублей.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Чистая прибыль группы «Россети» по итогам 2025 года превысила 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Рюмин доложил, что выручка группы за прошлый год составила более 1,8 триллиона рублей, а в бюджеты всех уровней перечислено свыше 270 миллиардов рублей налогов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
Ричард Семашков выпустил книгу «Пойдем поговорим» о судьбе русского человека
14:25
Не надо торопиться: Михаил Пичугин после трагедии на море дал советы путешественникам
14:10
Месяц делится на несколько частей: как отдыхаем на 1 Мая
14:01
Конец карьеры? У кого из задержанных турецких звезд нашли в анализах наркотики
13:52
Вычисляет уклонистов от уплаты налогов по соцсетям: в США появился ИИ-доносчик
13:51
Сейчас читают

«Расстаюсь с теми, кто мной не дорожит»: Подкаминская необычно высказалась о своем разводе
Бывший ученик школы открыл огонь и взял заложников: последние новости о нападении в Турции
Секретная операция: российские бойцы завладели важными документами в тылу ВСУ
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео