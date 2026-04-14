«Влили все, что можно»: как Ева Власова срочно восстанавливала голос перед концертом

Певица Ева Власова потеряла голос прямо перед своим концертом

Певица Ева Власова потеряла голос прямо перед сольным концертом. Ей пришлось в срочном порядке «вливать все, что можно» в связки для восстановления. О своей непростой ситуации она рассказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами выступления.

«Потеряла [голос], потом нашла. А потом опять потеряла. Сейчас до концерта мы опять его находили. Влили все, что можно, в связки», — так описала свою «эпопею» с голосом певица.

При разговоре с журналистами у артистки был заметно осипший голос. Но Власова уверяет: как только она начинает петь, звучание остается прежним, словно проблем и не было.

«Удивительно, но факт», — говорит певица.

Как оказалось, при таком состоянии выступать на сцене, тем более с сольным концертом, певице нежелательно. Но Ева Власова ничего не может с этим поделать, ведь она понимает, какая на ней ответственность. Ведь много людей приехали к ней на выступление из разных городов. Кроме того, Власова прекрасно знает свои возможности и уверяет — она справится.

«Я понимаю, что вывезу концерт», — заявляет певица.

Артистка даже не стала сокращать свою программу, лишь поменяла местами композиции — самые сложные с вокальной точки зрения она оставила напоследок.

Власова уточняет: все ее концерты проходят вживую без использования фонограммы, и это несмотря на нынешнее состояние связок. Певица признается, что так ей комфортнее.

«У меня будет ощущение, что я просто обманываю своего слушателя, и как будто все не по-настоящему. От этого я сама не получу удовольствие», — говорит она.

Причиной проблем с голосом Власова назвала простуду, из-за чего голос сел, а не сорвался.

Ранее 5-tv.ru писал, как заслуженная артистка России Алсу поддерживает Еву Власову. Год назад они выпустили свою первую совместную песню.

