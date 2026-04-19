Тихая эпидемия: число непьющих людей с поражением печени достигнет 1,8 миллиарда

|
Диана Кулманакова
Однако есть способы это предотвратить.

Самые распространенные заболевание в мире: печень

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Около 1,8 миллиарда человек во всем мире могут столкнуться с тяжелой формой болезни печени к 2050 году из-за проблем с лишним весом и обменом веществ. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно результатам крупного анализа Global Burden of Disease, в 2023 году число пациентов с метаболически ассоциированной стеатозной болезнью печени (MASLD) составило 1,3 миллиарда человек. Это на 143% больше показателей 30-летней давности.

Заболевание ранее считалось проблемой исключительно зависимых от спиртного людей. Теперь оно стремительно распространяется среди тех, кто ведет трезвый образ жизни, но страдает от ожирения, диабета второго типа и высокого кровяного давления.

Основная опасность данного недуга заключается в его скрытом течении. Жир накапливается в органе годами, вызывая воспаление и рубцевание без каких-либо явных признаков.

Если процесс не остановить, это приводит к циррозу, когда здоровая ткань заменяется шрамами, а также к печеночной недостаточности или раку.

Распространение болезни подстегивается малоподвижным образом жизни и ухудшением контроля за уровнем сахара в крови среди населения.

Исследователи отмечают, что MASLD является печеночным проявлением метаболического синдрома, значительно повышающего вероятность инсультов и инфарктов.

Особенно тревожная ситуация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где показатели заболеваемости превышают среднемировые.

При этом эксперты фиксируют «омоложение» болезни — все чаще диагноз ставят молодым взрослым, особенно в развивающихся странах с меняющимся рационом питания.

Ученые подчеркивают необходимость ранней диагностики и профилактики. В качестве перспективного лечения рассматриваются современные препараты для снижения веса, которые в ходе тестов показали способность уменьшать количество жира в печени и снимать воспаление. Однако пока они официально не одобрены для повсеместной терапии именно этого заболевания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
