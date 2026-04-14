Путин утвердил 40 членов Общественной палаты по президентской квоте

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов Общественной палаты РФ по президентской квоте. Документ опубликовали на официальном сайте, и официально запустили процедуру формирования нового состава органа.

В числе утвержденных оказался директор Музея Победы и заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник. Предыдущий раз состав палаты обновлялся в апреле 2023 года, тогда «президентский список» обновился ровно на четверть.

Как формируется новый состав

Согласно законодательству, глава государства после консультаций с общественными объединениями, некоммерческими организациями и академиями наук определяет 40 кандидатов. Это граждане, имеющие значимые заслуги перед страной и обществом. При этом не менее половины из них должны представлять профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и другие некоммерческие организации (НКО).

Публикация информации о направлении предложений на официальном сайте президента считается стартом процедуры формирования. После этого в течение 30 дней региональные общественные палаты выбирают по одному представителю для включения в федеральный состав.

Одновременно кандидаты из президентского списка должны в письменной форме подтвердить согласие или отказаться от участия. Затем в течение 15 дней президент утверждает окончательный список и предлагает участникам приступить к формированию полного состава палаты.

Чем занимается Общественная палата

Общественная палата Российской Федерации выполняет функции общественного контроля и участвует в выработке государственной политики. В ее задачи входит учет интересов граждан, защита их прав и свобод, а также поддержка деятельности общественных объединений и НКО.

Кроме того, палата следит за работой федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления. Отдельное направление — контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.

Всего в состав палаты входят 172 человека. Из них 40 утверждаются президентом, 89 делегируются регионами и 43 представляют общественные объединения и некоммерческие организации. Срок полномочий членов составляет три года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин подписал указ о президентской «пятерке» членов Центральной избирательной комиссии.

