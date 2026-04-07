«Я всех простила»: Лариса Долина оставила в прошлом историю с квартирой и мошенниками

Артистка заявила, что пережила тяжелый этап и больше не хочет к нему возвращаться.

Певица Лариса Долина подвела итог скандальной истории с квартирой и мошенниками. В беседе с NEWS.ru она дала понять, что оставила этот эпизод в прошлом и больше не держит зла на причастных.

«Я человек очень сильный, страницу эту перевернула и живу дальше, иду дальше. Я эту страницу перевернула, я все поняла. Живу с чистого листа, с абсолютно чистой совестью. Я никому ничего не сделала плохого и дурного. То, в чем меня обвиняют, это… Я всех простила», — отметила артистка.

По словам Долиной, сейчас она полностью сосредоточена на работе: активно гастролирует, участвует в спектаклях и чувствует себя стабильно. Пережитое, как призналась певица, стало для нее серьезным испытанием, но помогло по-новому взглянуть на жизнь.

Как развивалась история

Скандал вокруг недвижимости начался в августе 2024 года. Тогда артистка стала жертвой мошенников, которые убедили ее оформить фиктивную сделку по продаже квартиры в Хамовниках.

Разбирательства длились более года. В декабре 2025 года суд признал право собственности за новым владельцем жилья и постановил выселить Долину. Окончательное решение было вынесено 25 декабря.

При этом ранее суд обязал мошенников компенсировать певице 62 миллиона рублей. Изначально сумма требований была значительно выше — 176 миллионов, однако позже иск был уменьшен до 114 миллионов.

Несмотря на потери и судебные тяжбы, артистка заявила, что не намерена возвращаться к этой теме и предпочитает двигаться дальше.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

