Взаимодействуют впервые с 2019 года: МВФ начнет переговоры с Венесуэлой

Данное государство является членом фонда с 1946 году.

Переговоры МВФ с Венесуэлой

Впервые за семь лет МВФ начнет переговоры с Венесуэлой

Международный валютный фонд (МВФ) возобновит работу с Венесуэлой. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте организации.

«Управляющий директор Кристалина Георгиева сегодня объявила, что МВФ теперь ведет переговоры с правительством Венесуэлы под руководством исполняющей обязанности президента Делси Родригес», — уточнили в МВФ.

Данное государство является членом фонда с 1946 года. Но в 2019-м взаимодействие между МВФ и Венесуэлой было приостановлено из-за «проблем с признанием» правительства республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США смягчили санкции против правительства Венесуэлы для ведения переговоров о будущих межгосударственных сделках. Ограничения не сняты полностью, но выданы специальные лицензии на операции с Центральным банком республики. Они дают право на банковские, платежные операции и услуги по открытию корреспондентских счетов в американских долларах. Подобные документы были выданы еще нескольким учреждениям страны.

Также 5-tv.ru сообщал о том, что после завершения военной операции в Иране президент США Дональд Трамп хочет побороться за пост президента Венесуэлы.

