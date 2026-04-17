Звезда «Американского пирога» и «Очень страшного кино» стала моделью OnlyFans

Мария Гоманюк
В блоге 52-летняя актриса пообещала «горячий» контент, ориентированный на поклонников.

Почему Шеннон Элизабет решила стать моделью Онлифанс

Американская актриса Шеннон Элизабет, известная по фильмам «Американский пирог» и «Очень страшное кино», зарегистрировалась на платформе OnlyFans. Об этом она сообщила подписчикам в соцсети.

В блоге 52-летняя артистка заявила, что намерена публиковать контент для своей преданной аудитории. Она также пообещала, что выкладываемые «горячие» материалы будут ориентированы на поклонников.

По словам знаменитости, такое решение стало для нее возможностью самостоятельно управлять своим образом и карьерой. Она отметила, что в прошлые годы в индустрии развлечений ее профессиональная деятельность во многом зависела от других людей, тогда как теперь она чувствует больше свободы в выборе формата работы.

Помимо этого, актриса добавила, что для нее важно поддерживать связь с поклонниками, которые продолжают следить за ее творчеством спустя годы.

Ранее, писал 5-tv.ru, модели OnlyFans на Украине стали массово выигрывать суды у налоговой. Девушки за 2025 год одержали победу как минимум над 27 судами и доказали, что претензии инспекторов были необоснованными.

+6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.05
-0.04 89.63
0.22
Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

0:00
Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео