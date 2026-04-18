В Госдуме предложили проиндексировать социальные пенсии до 15%

|
Дарья Бруданова
В апреле 2026 года уже было повышение государственных выплат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия» предложили повысить индексацию социальных выплат на 15%. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на законопроект.

Парламентарии предлагают увеличить пособия с 1 апреля 2026 года. С такой просьбой они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам главы фракции Сергея Миронова, весной этого года социальные пенсии уже повышались. Однако их рост составил всего 6,8%. При этом военнослужащим и ветеранам Великой Отечественной войны подняли выплаты до 14,8%.

Такая индексация, как подчеркнул депутат, ближе всего к реальному уровню потребительской инфляции за прошлый год. Именно поэтому парламентарии считают, что важно еще раз проиндексировать государственные выплаты.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, кому повысят пенсию в мае 2026 года. В следующем месяце повышение выплат затронет несколько категорий пенсионеров. Среди них — 80-летние пенсионеры, инвалиды I группы, а также летчики и шахтеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
76.05
-0.04 89.63
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

