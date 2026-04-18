Число погибших в аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось: что известно

Число погибших при опрокидывании автобуса в Забайкалье выросло до двух

Число погибших в аварии с пассажирским автобусом в Забайкальском крае увеличилось до двух человек. Обновленные данные привели в Следственном комитете России.

Авария произошла на трассе Чита — Забайкальск. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся. В салоне находились более 40 человек, в том числе граждане Китая.

Что известно о пострадавших

Всего в больницы Борзи и Забайкальска доставили 14 человек. В региональном Минздраве сообщили, что часть из них находится в тяжелом состоянии, другие получили травмы средней степени тяжести, а несколько пострадавших после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Часть пациентов планируют перевести в медицинские учреждения Краснокаменска и Читы, в том числе с использованием санитарной авиации.

На месте происшествия пострадавшим оказали первую помощь. Для работы с иностранными гражданами в больницы и органы внутренних дел направили переводчиков.

Ход расследования

После аварии следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Следственном комитете России уточнили, что проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и устанавливается принадлежность автобуса.

Расследование находится на контроле руководства регионального управления ведомства.

