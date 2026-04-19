В Москве из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей Пушкинского музея

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

В здании работают экстренные службы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Пушкинском музее провели эвакуацию из-за подозрительного предмета

В здании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве обнаружен подозрительный предмет, в связи с чем экстренные службы проводят проверку и эвакуацию людей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В то же время в Telegram-канале учреждения подтвердили временное закрытие входа в здания ГМИИ по техническим причинам. Администрация уточнила, что о возобновлении работы будет объявлено дополнительно через официальный сайт и социальные сети учреждения.

В сообщении музея отмечается, что посетители, прервавшие осмотр экспозиций, а также владельцы билетов на текущие сеансы смогут вернуть средства или воспользоваться ими для посещения выставок в течение 14 дней. У входа размещена информация с QR-кодом для оформления возврата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чите здание школы было оцеплено после обнаружения подозрительного предмета. Из учебного учреждения эвакуировали всех находившихся внутри.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

