Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома

В Краснокамском районе Пермского края обнаружили тело 29-летней девушки, пропавшей еще осенью прошлого года. О завершении поисков сообщили волонтеры, информацию подтвердили родственники погибшей, пишет KP.RU.

Как уточняет источник, женщина исчезла 27 октября: она вышла из дома в селе Мысы, оставив 11-летнего сына, и больше не вернулась. Родные рассказали, что перед исчезновением разговаривали с ней по телефону и девушка не проявляла признаков тревоги. В ходе поисков распространялись ориентировки с подробным описанием внешности и одежды. Позже появлялись свидетельства очевидцев, однако часть из них оказалась ошибочной. Мать пропавшей даже записывала видеообращение к дочери с просьбой вернуться, но ответа не последовало.

Тело женщины нашли спустя почти полгода недалеко от ее дома. Предварительно, признаков криминальной составляющей смерти не выявлено. Предполагается, что останки долгое время оставались под снегом, из-за чего их не могли обнаружить ранее. Обстоятельства произошедшего уточняются.

