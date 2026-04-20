Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ

Росавиация сообщила об отмене рекомендаций, призывающих российские авиакомпании приостановить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, воздушные перевозки возобновляются в полном объеме, включая возможность осуществления полетов над территорией Ирана.

«С учетом позиции Минтранса и МИД России отменили рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ. Также сняли ограничения на полеты авиакомпаний России через воздушное пространство Ирана. Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским авиакомпаниям частично разрешили возобновить полеты в Израиль. С 16 апреля российские перевозчики начали выполнять регулярные рейсы в эту страну. Полеты осуществляются ежедневно до 15 мая включительно, с 07:00 до 01:00 по московскому времени. В Росавиации подчеркнули, что решение было принято на основе рекомендаций Министерства транспорта и Министерства иностранных дел России.

Приостановка полетов на Ближний Восток была вызвана обострением конфликта США и Израиля против Ирана, который начался 28 февраля текущего года. В результате закрытия воздушного пространства со стороны стран региона Минтранс РФ объявил, что российские авиакомпании будут использовать альтернативные маршруты.

