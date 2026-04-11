Бывший муж Лерчек попросил условный срок по делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу
В 2023 году супруги вывели в ОАЭ более 250 миллионов рублей по поддельным документам.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Бывший муж Лерчек Артем попросил условный срок в последнем слове на суде
В последнем слове на суде бывший супруг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин попросил назначить ему в случае обвинительного приговора условный срок. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, который завершился в Гагаринском суде Москвы.
«Выступая с последним словом, подсудимый заявил о непризнании вины, а также о том, что он всегда верил и соблюдал требования российского законодательства, исправно платил налоги», — заявил собеседник агентства.
В 2023 году супруги вывели в ОАЭ более 250 миллионов рублей, вырученных с продажи фитнес-марафонов, по поддельным документам.
Сам Чекалин подчеркивал, что, если и совершал когда-либо ошибки, «то это было исключительно в интересах семьи», привел слова один из участников процесса.
Днем ранее, 10 апреля, прокурор запросил для Артема Чекалина семь лет и шесть месяцев колонии общего режима. Кроме того, госсобвинение также запросило для него штраф в размере 200 миллионов рублей.
