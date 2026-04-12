Пасхальная благодать остановила самые жестокие конфликты нашего времени

Вот уже несколько часов на планете редкое по нынешним временам затишье. В зоне СВО вступило в силу объявленное Москвой прекращение огня, между Америкой и Ираном начались прямые переговоры, и вот уже третьи сутки формально тоже действует перемирие.

И то, что все это происходит во время Пасхи, конечно, наполняет все события особым смыслом.

Миллионы православных по всему миру встречают этот самый главный и самый радостный праздник христианского календаря.

Крестные ходы вокруг церквей — в больших городах и маленьких селах, в России и Сербии, на Украине и в Грузии, в православных приходах Парижа, Нью-Йорка, Буэнос-Айреса. Пасха — это суть всего христианства.

Христос воскрес. Смерть побеждена. Это и есть главная новость, которой уже две тысячи лет, — и она не устаревает. Пасхальная благодать остановила, пусть на время, сейчас самые жестокие конфликты нашего времени. Это ли не чудо? Максим Прихода передает из Храма Христа Спасителя.

Колокольный звон разносит благую весть — по всей стране! Храм Христа Спасителя — центр пасхальных торжеств! Здесь собрались тысячи прихожан, чтобы встретить самый важный и самый светлый праздник для всех православных.

Богослужение началось ровно в 23:00 по Москве. Оно включает Пасхальную заутреню, Божественную литургию и крестный ход символизирующий шествие всех верующих за Воскресшим Христом. Службу проводит Патриарх Кирилл. Накануне — он выступил с обращением, в котором напомнил, в чем истинный смысл праздника.

«Христос воскрес, значит, есть ради чего жить. Христос воскрес, и мы уже никогда не будем одиноки. Христос воскрес — и никакие земные невзгоды и тяготы нам не страшны. Славным воскресением Своим Господь победил саму смерть и открыл нам врата Царствия Небесного», — выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Неизменная составляющая пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя — благодатный огонь! Его спецбортом Роскосмоса Фонд Андрея первозванного доставил в Москву с неспокойного в эти дни — Святой Земли.

«Это практически невозможно было, решить этот вопрос по принесению благодатного огня в Россию. Но видите, как, с Божьей помощью все управилось. Потому что Россия ходит под покровом Богородицы. И это большое дело для нас, потому что все сегодня, каждый человек, ждет чуда», — прокомментировал зам попечительского совета фонда Андрея Первозванного Петр Конаненко.

По России же Пасха шагает с востока на запад. На Камчатке светлый праздник встретили первыми.

«Это самое незабываемое ощущение, и люди ждут в течение года этой службы, чтобы еще раз пережить эти события, Воскресения Христово», — сказал священник, клирик собора святой живоначальной троицы Роман Никитин.

Одна из самых ярких служб прошла — в Якутии!

«Ну, Пасха — это практически главный праздник христианский. и отмечают его широко, народно, семейно, понимаете. С утра поздравляют друг друга», — поделился прихожанин Храма.

В одном из самых высокогорных монастырей в Осетии — готовиться к пасхе помогали послушники со всей округи! Это давняя местная традиция!

«Мы вот прибираем храм, стараемся полностью его помыть, убрать. И вот после этого мы уже красим яйца и готовимся массово к Пасхе», — рассказала прихожанка храма Мария Нутрецова.

И совершенно по-особенному этот праздник ощущается в Херсонесе, древней Корсуни, где началась православная история нашей страны.

Пасхой завершается Великий Пост: суровое духовное испытание для каждого верующего. И те, кто его выдержал — встречают светлый праздник — с чувством преображения и очищения.

И каждый в этот день — молится о своем.

«О своих детях о родителях, ну и о себе. Самое главное, чтобы Россия процветала», — поделился прихожанин храма Евгений.

Но неизменно — в храм каждый из верующих в этот день — приходит — с радостным сердцем.

Пасха — это праздник надежды, обновления и спасения. Символизирующий возможность духовного возрождения для каждого человека. И именно поэтому так радостно отовсюду все эти дни будет звучать — это пасхальное приветствие.

