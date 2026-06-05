«Наш влюбленный путь»: Харламов и Ковальчук празднуют вторую годовщину свадьбы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 54 0

Артисты познакомились на съемках фильма «Гусар».

Харламов и Ковальчук празднуют два года со дня свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комик Харламов и актриса Ковальчук празднуют вторую годовщину свадьбы

Шоумен Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук празднуют два года со свадьбы. В честь этого грандиозного события звезда сериала «Повышая градус» опубликовала на своей странице в социальной сети романтическое видео с мужем.

На кадрах Харламов в спортивном костюме сидит рядом с Ковальчук, которая положила ему руку на колено. Он, в свою очередь, нежно поцеловал артистку в лоб.

«В этот день два года назад (что, да это же было буквально вчера) мы стали мужем и женой. А уже почти шесть лет назад начался наш влюбленный путь!» — подписала видео Екатерина Ковальчук.

Фанаты пары, коллеги и друзья не оставили без внимания трогательное видео. В комментариях они поздравили Екатерину и Гарика со столь важным днем и пожелали им счастья и гармонии в отношениях.

Екатерина Ковальчук стала третьей женой Гарика Харламова. Артисты познакомились на съемках комедии «Гусар» и стали встречаться. В июне 2024-го комик и актриса расписались, а в августе того же года сыграли красивую свадьбу.

Ранее блогеры Аня Покров и Артур Бабич тоже сыграли свадьбу. Подробностями торжества новоиспеченная жена делилась с подписчиками в режиме реального времени в своем личном блоге.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:56
«Больше чем сосед по региону»: Мирзиёев об отношениях с Россией
17:54
Путин: Запад запустил ослабление Всемирной торговой организации
17:52
NASA перевело своих астронавтов с МКС на корабль Dragon
17:49
Путин: в России один из самых низких уровней безработицы среди развитых стран
17:48
На российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха
17:45
«Подходящая якобы всем»: Путин о системе недобросовестной конкуренции в мире

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео