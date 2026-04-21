Ловушка майских выходных: почему длинный отдых оборачивается стрессом

Психолог Шпагина: майские выходные могут обернутся стрессом

Короткие майские выходные создают опасную иллюзию полноценного отпуска, которая мешает людям восстановить силы. Об этом сообщил в беседе с Lenta.ru кандидат психологических наук, представитель РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Специалист отмечает, что вместо расслабления россияне зачастую попадают в режим многозадачности. Они стараются совместить бытовые дела, дачные работы и встречи с близкими всего за несколько дней. По словам эксперта, многие стремятся успеть все сразу.

«Нужно выспаться, съездить на дачу, посадить картошку, пожарить шашлык, встретиться с друзьями, сходить в кино, отвезти детей в парк, сделать генеральную уборку и заодно разобрать шкаф», — отметила эксперт.

В итоге мозг фиксируется на дефиците времени, что провоцирует тревогу, схожую с предэкзаменационным стрессом. Вместо спокойного чтения книги человек подгоняет себя мыслями о последнем шансе провести выходной «с пользой».

Особенно тяжело приходится перфекционистам, которые строят нереалистичные планы и потом страдают от чувства вины из-за их невыполнения.

Для сохранения психологического здоровья Шпагина советует трезво оценивать свои ресурсы и не перегружать график.

«Эти паузы — не потеря времени, а необходимая часть восстановления», — подчеркнула специалист.

Оптимальной формулой эксперт считает планирование одной крупной задачи и пары мелких дел на все три дня. Важно оставлять в расписании полностью свободные часы для бесцельных прогулок или просмотра легкого кино.

Психолог также напомнила, что три дня объективно недостаточно для глубокой перезагрузки, поэтому не стоит требовать от себя невозможной продуктивности в этот период.

Помочь в борьбе с весенней усталостью могут также полноценный сон и пребывание на свежем воздухе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.