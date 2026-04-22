СК выехал на место обрушения подъезда в Сызрани в результате атаки дрона ВСУ
Под завалами могут находиться два человека, включая несовершеннолетнего.
Фото: МЧС России
Сотрудники следственного управления СК России по Самарской области выехали на место частичного обрушения подъезда многоквартирного дома в Сызрани. Инцидент произошел в результате атаки беспилотника украинских боевиков. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Для проведения процессуальных действий сформирована команда из наиболее квалифицированных следователей и криминалистов. Об обрушении стало известно ранее в этот же день.
Сотрудники МЧС спасли четырех человек. Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что разрушения вызваны ударом БПЛА Вооруженных сил Украины.
По данным МЧС, под завалами могут оставаться два человека, в том числе несовершеннолетний. На месте периодически объявляются минуты тишины, чтобы определить возможные места нахождения людей.
- 22 апр
- В Курске 36 жильцов дома эвакуировали после падения дрона ВСУ во дворе
- 22 апр
- К спасательной операции в Сызрани привлекли более 300 человек и 80 единиц техники
- 22 апр
- Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов ВСУ
- 21 апр
- Беспилотники ВСУ повредили железную дорогу в Ростовской области
- 20 апр
- «Киевские нелюди»: ранен замглавы округа в Херсонской области
- 20 апр
- В Донецке в результате атаки ВСУ сгорели семь автобусов
- 20 апр
- Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ
- 19 апр
- Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Таганрог
- 18 апр
- В Самарской области украинский беспилотник упал рядом с роддомом
- 16 апр
- Двое детей погибли при ударе украинских БПЛА по жилым домам в Туапсе
