Более 800 тысяч: с Игоря Петренко взыскали долг по алиментам

С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам в 875 тысяч рублей

C актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам более чем в 875 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Артист все еще должен свыше 379 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении звезды российского кино завели почти четыре года назад, в мае 2022-го. Причина — неуплата алиментов по соглашению с 2015 года.

Этой весной в отношении Игоря Петренко открыли еще два производства о взыскании исполнительских сборов.

Игорь Петренко сейчас женат в третий раз. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него двое сыновей — Матвей и Корней. Звезды развелись в 2014 году. Они были вместе больше десяти лет.

В 2022 году Климова подала в суд на Петренко из-за задолженности по алиментам.

