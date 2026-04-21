Стали известны место и дата похорон художника Владимира Шинкарева

Художника Владимира Шинкарева похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

Советского и российского художника Владимира Шинкарева похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил друг художника, его коллега Дмитрий Шагин.

«Прощание пройдет в 12:00 по московскому времени в четверг (23 апреля. — Прим. ред.) в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади. Затем в 13:30 по московскому времени будут похороны на Смоленском кладбище», — уточнил Шагин.

Сердце Шинкарева остановилось 19 апреля. Ему было 72 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Он известен как один из ключевых участников художественного движения «Митьки», формировавшегося в 1980-е годы. Также его называют разработчиком манифеста соответствующего объединения и автором книги «Митьки». Последняя сыграла значительную роль в осмыслении и популяризации этого художественного явления.

