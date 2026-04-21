Трамп: Иран нарушал режим прекращения огня несколько раз

Иран несколько раз нарушал договоренность о прекращении огня с Соединенными Штатами. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Иран неоднократно нарушал режим прекращения огня!» — сообщил глава Белого дома.

При этом конкретных случаев нарушения перемирия исламской республикой Трамп не привел.

Ранее американский президент заявлял, что, скорее всего, режим временного прекращения огня между Ираном и США не будут продлевать. Он также уточнил время окончания действия договора — вечер среды по Вашингтону, то есть ночь с 22 на 23 апреля по Москве. Точные часы, когда заканчивается перемирие между странами, Трамп не назвал.

Ранее 5-tv.ru писал, что второй раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится 22 апреля. Встреча должна пройти в столице Пакистана — Исламабаде. При этом в Белом доме эту информацию еще не подтвердили.

