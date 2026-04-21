Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана

Встреча пройдет в Исламабаде.

CNN: второй раунд переговоров США и Ирана запланирован на 22 апреля

Второй раунд переговоров США и Ирана запланирован на 22 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана в настоящее время запланирован на среду в Исламабаде», — говорилось в сообщении.

Однако окончательно дата переговоров еще не утверждена. В Белом доме эти данные еще не подтвердили, но заверили, что американская делегация готовится к вылету на переговоры с иранской стороной в ближайшее время.

Известно, что в поездку должен отправиться вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с высокопоставленными чиновниками. Встреча сторон пройдет на фоне довольно высокой напряженности между ними. Кроме того, режим прекращения огня между сторонами подходит к завершению в среду вечером, что усиливает давление на участников переговоров.

США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. Позже президент США Дональд Трамп объявил масштабную военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана, заявив, что эти действия направлены на ядерную и ракетную программы Тегерана.

21 апр
Спецборт МЧС России доставляет российских граждан из Бейрута в Москву
21 апр
Представители США и Ирана прибудут в Исламабад одновременно
21 апр
Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
21 апр
Мерц созывает Совбез: в Германии дефицит топлива из-за блокады Ормузского пролива
20 апр
«Крайне маловероятно»: Трамп сомневается в продлении перемирия с Ираном
20 апр
Блокада или блеф: что происходит в Ормузском проливе
20 апр
Тегеран закрыл Ормузский пролив и не доверяет США: переговоры на грани срыва
20 апр
Иран заявил об атаке на корабли США дронами после задержания судна
20 апр
NYT: Ормузский пролив — главное оружие Ирана в войне против США и Израиля
20 апр
Трамп: США перехватили иранское судно, пытавшееся прорвать блокаду
Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео