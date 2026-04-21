Названа дата второго раунда переговоров США и Ирана
Встреча пройдет в Исламабаде.
Фото: Reuters/Akhtar Soomro
CNN: второй раунд переговоров США и Ирана запланирован на 22 апреля
Второй раунд переговоров США и Ирана запланирован на 22 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана в настоящее время запланирован на среду в Исламабаде», — говорилось в сообщении.
Однако окончательно дата переговоров еще не утверждена. В Белом доме эти данные еще не подтвердили, но заверили, что американская делегация готовится к вылету на переговоры с иранской стороной в ближайшее время.
Известно, что в поездку должен отправиться вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с высокопоставленными чиновниками. Встреча сторон пройдет на фоне довольно высокой напряженности между ними. Кроме того, режим прекращения огня между сторонами подходит к завершению в среду вечером, что усиливает давление на участников переговоров.
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. Позже президент США Дональд Трамп объявил масштабную военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана, заявив, что эти действия направлены на ядерную и ракетную программы Тегерана.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп сомневается в продлении перемирия с Ираном.
