Задержана главный редактор издательства «Эксмо» Александра Шипетина

Александра Якимчук
Фото: vk.com/Александра Шипетина

Задержана главный редактор издательства «Эксмо» Александра Шипетина. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Она была задержана правоохранительными органами в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. После задержания Шипетину повезли на допрос.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев по делу о пропаганде ЛГБТ*.

По данным следствия, холдинг «Эксмо-Аст» подозревается в разработке схемы по распространению среди несовершеннолетних литературы запрещенной тематики.

Было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Также были проведены обыски у менеджеров компании, которые могут быть связаны с производством и распространением холдингом экстремистской книжной продукции.

Еще в мае 2025 года в рамках дела о пропаганде ЛГБТ из издательства Popcorn Books, входящего в холдинг «Эксмо», были изъяты книги соответствующей тематики.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

