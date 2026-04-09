За снятие шелухи с лука в магазине могут оштрафовать: предупреждение юриста

Дарья Орлова

Безобидный ритуал перед праздниками может привести к неожиданным последствиям.

Юрист Жорин: снятие шелухи с лука в магазинах чревато штрафом

Россиянам напомнили о возможной ответственности за, казалось бы, безобидную практику в магазинах — снятие шелухи с лука для покраски пасхальных яиц. По словам главы адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергея Жорина, такие действия могут быть расценены как порча товара.

Юрист пояснил, что в подобных ситуациях речь идет не о сборе «ненужных отходов», а о вмешательстве в товарный вид продукции, что напрямую влияет на возможность ее продажи.

«Если человек специально обдирает в магазине луковицы, чтобы набрать шелухи, это уже не про „взял мусор“, а про возможное повреждение товара. Здесь важен не интерес к самой шелухе, а то, что ухудшается товарный вид и, возможно, снижается реализуемость овоща», — отметил Жорин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, такие действия могут квалифицироваться как причинение имущественного ущерба магазину. В этом случае покупателю придется компенсировать нанесенный вред. Если же порча была умышленной, но без значительного ущерба, возможен административный штраф — от 300 до 500 рублей.

9 апр
Пасха без химии: как покрасить яйца капустой, чаем и создать необычный декор
9 апр
Душ смоет все грехи? Как правильно мыться в Чистый четверг 9 апреля 2026 года
8 апр
Праздник без вреда: эндокринолог назвала норму съеденных на Пасху яиц
7 апр
Собянин: благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля
7 апр
Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
6 апр
Священник призвал не готовить куличи самим в последнюю неделю перед Пасхой
6 апр
Врач-диетолог рассказала, как выйти из поста без вреда для организма
5 апр
Смертельная красота: химик рассказала, чем категорически нельзя окрашивать яйца
4 апр
Папа Римский Лев XIV впервые возглавил церемонию Крестного пути у Колизея
2 апр
Не так уж мало: сколько можно съесть кулича на Пасху без вреда для здоровья
