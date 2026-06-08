Оставил семью ради новой женщины: что делать детям, если отец уходит из семьи

Daily Mail: детям будет непросто оспорить завещание в случае ухода отца из семьи

После смерти отца его дети столкнулись с болезненной ситуацией: семейный дом, в котором они выросли, оказался завещан не им, а новой партнерше мужчины. Непростую семейную историю рассказало издание Daily Mail.

Мужчина не состоял в браке с избранницей, ради которой оставил семью, но жил вместе с ней в этом доме. Теперь наследники хотят понять, можно ли оспорить завещание, вернуть семейный дом и добиться пересмотра наследства.

Юристы предупреждают: сам по себе факт, что дети выросли в этом доме, не дает им автоматического права на недвижимость. Даже если семейный дом имеет огромное эмоциональное значение, суд не будет передавать наследство детям только из-за воспоминаний, детства и sentimental value.

Чтобы оспорить завещание, нужны более веские основания. Например, финансовая зависимость от умершего отца, проживание в доме, проблемы со здоровьем, серьезные материальные трудности или сомнения в том, что завещание было составлено законно.

Можно ли оспорить завещание?

Споры из-за наследства — распространенная проблема. Семьи часто сталкиваются со вторыми браками, новыми партнерами, взрослыми детьми от прошлых отношений и прочими сложными схемами. Завещание, наследство и семейный дом — серьезные поводы для конфликта.

В 2025 году было подано более 11,5 тысячи заявлений о приостановке администрирования наследства. Это на 12% больше, чем годом ранее. Речь идет о механизме, который временно блокирует выдачу разрешения на управление наследством.

Такой запрет может действовать шесть месяцев. За это время заинтересованные лица могут проверить завещание, обстоятельства его составления и действия тех, кто занимается наследством.

Наследство — повод развязать войну с близкими?

Рост цен на недвижимость делает семейный дом не просто памятным местом, а главным активом наследства. Для многих взрослых детей ожидаемое наследство уже стало частью долгосрочного финансового планирования. Когда оказывается, что дом достался не детям, а новой партнерше отца, разочарование быстро превращается в спор.

Есть и еще одна причина: старение населения и рост числа случаев деменции. Родственники все чаще задаются вопросом, понимал ли умерший человек, что именно подписывает, когда оформлял завещание. Если есть сомнения в психическом состоянии отца, наследники могут попробовать оспорить завещание.

Когда у детей есть шанс

Главный вопрос — зависели ли дети от отца финансово. Если взрослые дети сами себя обеспечивают, не жили в доме и не нуждались в поддержке, шансы оспорить завещание ниже. Суд не станет вмешиваться только потому, что наследники считают решение отца несправедливым.

Иная ситуация — если кто-то из детей жил в семейном доме, получал от отца деньги, имел проблемы со здоровьем или находился в уязвимом финансовом положении. Тогда можно говорить о том, что завещание не обеспечило разумное финансовое содержание.

В Великобритании такие споры могут рассматриваться по закону Inheritance Act 1975. Он позволяет некоторым родственникам и иждивенцам требовать пересмотра распределения наследства, если завещание не оставило им разумной финансовой поддержки.

Новая партнерша — не случайный человек

Важно понимать: новая партнерша отца, даже если она не была его женой, тоже может иметь собственные аргументы. Она жила с ним в доме, могла вести с ним общее хозяйство и рассчитывать на жилье после его смерти.

Даже если дети смогут оспорить завещание, это не означает, что семейный дом автоматически вернут им. Суд может решить, что партнерша должна продолжить жить в доме. Возможен и другой вариант: недвижимость продадут, а деньги разделят между сторонами.

Основания для спора

Юристы выделяют несколько основных путей, по которым наследники могут попытаться оспорить завещание.

Первый — заявление о том, что завещание не оставило детям разумного финансового обеспечения. Здесь суд смотрит на доходы наследников, их нуждаемость, размер наследства, отношения с отцом и обязательства умершего перед детьми.

Второй путь — спор о действительности завещания. Наследники могут заявить, что отец не понимал содержание документа, находился под давлением, страдал от когнитивных нарушений или не имел достаточной дееспособности.

Также могут возникнуть вопросы о мошенничестве, подделке подписи, неправильном оформлении завещания, нарушении порядка подписания или отсутствующих свидетелях.

Все решают сроки

Если дети хотят оспорить завещание по закону о разумном финансовом обеспечении, действовать нужно быстро. Обычно срок составляет шесть месяцев с момента выдачи завещания.

По делам о действительности завещания сроки могут быть менее жесткими, но затягивать все равно опасно. Чем больше времени прошло, тем сложнее собрать медицинские документы, показания свидетелей, переписку, материалы юриста и другие доказательства.

Что нужно проверить перед судом

Перед тем как оспорить завещание, наследникам важно понять, что произойдет в случае победы. Если это завещание отменят, может вступить в силу более ранняя версия документа. Тогда нужно смотреть, кому семейный дом доставался по старому завещанию.

Если прежнего завещания нет, наследство может распределяться по закону. Но и в этом случае новая партнерша отца может подать собственный иск к наследству. Победа в споре не всегда означает возвращение дома детям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.