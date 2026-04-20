«Важнее всего»: как в Ливане пытаются восстановить мирную жизнь

В Ливане пытаются восстановить мирную жизнь населения

Угроза новых атак висит над Ливаном. При этом израильские удары уже приблизили страну к гуманитарной катастрофе. Прямо сейчас ливанцы пытаются хотя бы отчасти восстановить мирную жизнь. Десятки тысяч беженцев возвращаются в разрушенные города. Тем, кто потерял все, помогают неравнодушные. Привозят воду, еду и обеспечивают ночлег. О том, как Ливан переживает кризис, расскажет корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Халед Халил.

Из города Набатия на юге Ливана, где следы авиаударов до сих пор заметны на улицах и внутри этого магазина, владелец цветочного магазина настаивает: воля к жизни сильнее всего.

«Когда я пришел в магазин, чтобы убрать, поработать, все наладить, мне, честно говоря, позвонили — уже с утра несколько человек — им нужны букеты цветов, чтобы возложить их своим детям», — рассказывает владелец.

Внутри магазина запах цветов смешивается с запахом разрушений и обломков. И здесь владелец готовит очередной букет.

— Для кого вы готовите этот букет?

— Это мать позвонила. Она хочет взять его для своего сына. И сейчас есть еще один парень, который тоже хочет взять букет для своего отца — сегодня они поехали в Бейрут, он собирается на кладбище навестить отца.

Сцена, отражающая масштаб разрушений, но с другой стороны — сцена, которая, по словам местных жителей, показывает культуру жизни и стойкость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.