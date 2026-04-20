«Важнее всего»: как в Ливане пытаются восстановить мирную жизнь

Эфирная новость 55 0

Израильские удары поставили страну на грань гуманитарной катастрофы.

Фото, видео: Reuters/Louisa Gouliamaki; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

В Ливане пытаются восстановить мирную жизнь населения

Угроза новых атак висит над Ливаном. При этом израильские удары уже приблизили страну к гуманитарной катастрофе. Прямо сейчас ливанцы пытаются хотя бы отчасти восстановить мирную жизнь. Десятки тысяч беженцев возвращаются в разрушенные города. Тем, кто потерял все, помогают неравнодушные. Привозят воду, еду и обеспечивают ночлег. О том, как Ливан переживает кризис, расскажет корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Халед Халил.

Из города Набатия на юге Ливана, где следы авиаударов до сих пор заметны на улицах и внутри этого магазина, владелец цветочного магазина настаивает: воля к жизни сильнее всего.

«Когда я пришел в магазин, чтобы убрать, поработать, все наладить, мне, честно говоря, позвонили — уже с утра несколько человек — им нужны букеты цветов, чтобы возложить их своим детям», — рассказывает владелец.

Внутри магазина запах цветов смешивается с запахом разрушений и обломков. И здесь владелец готовит очередной букет.

— Для кого вы готовите этот букет?

— Это мать позвонила. Она хочет взять его для своего сына. И сейчас есть еще один парень, который тоже хочет взять букет для своего отца — сегодня они поехали в Бейрут, он собирается на кладбище навестить отца.

Сцена, отражающая масштаб разрушений, но с другой стороны — сцена, которая, по словам местных жителей, показывает культуру жизни и стойкость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

18 апр
Небо закрыто: российским авиакомпаниям продлили ограничения на полеты над Ираном
17 апр
Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив
15 апр
Передумал: Трамп объявил Ормузский пролив открытым для всех судов
15 апр
Прорвал блокаду? Иранский супертанкер опозорил США
14 апр
«Известия» единственные из российских СМИ показали обстановку в Ормузском проливе после начала блокады
13 апр
Аракчи назвал причину, почему США и Иран не подписали соглашение
12 апр
Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива военно-морскими силами США
12 апр
Победили все — и никто: кто на самом деле выиграл в 40‑дневном конфликте США и Ирана
12 апр
В Пакистане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
11 апр
Пентагон: два военных корабля США прошли через Ормузский пролив
+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео