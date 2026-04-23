В США два человека погибли в результате утечки химикатов на заводе

В результате утечки химикатов на заводе Catalyst Refiners в Западной Вирджинии погибли два человека, еще 19 пострадали. Об этом 22 апреля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным источника, инцидент произошел на предприятии по переработке серебра. В ходе химической реакции газа с участием азотной кислоты и другого вещества образовался токсичный сероводород. Один из госпитализированных находится в критическом состоянии.

