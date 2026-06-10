В МИД Ирана заявили о намерении ответить на атаку США
Аббас Аракчи призвал Штаты вывести свои силы из страны.
Фото: © РИА Новости/Антон Быстров
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о намерении Тегерана ответить США на атаку.
- 8 июн
- Дональд Трамп призвал Израиль и Иран прекратить стрельбу
- 8 июн
- ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в Иране
- 8 июн
- Иран пригрозил Израилю мощными ударами
- 8 июн
- Эскалация между Ираном и Израилем: слышны взрывы, Ближний Восток закрывает небо
- 4 июн
- Палата представителей США ограничила полномочия Трампа в войне с Ираном
- 3 июн
- Иран ударил по эсминцу США в Оманском заливе
- 3 июн
- Ответный удар Ирана: в Кувейте прогремели взрывы в районе баз США
- 1 июн
- Иран приостанавливает переговоры с США
- 1 июн
- Хакеры взломали президентский аккаунт Барака Обамы в Instagram*
- 1 июн
- США нанесли удары по объектам в Иране
Читайте также
64%
Нашли ошибку?