В МИД Ирана заявили о намерении ответить на атаку США

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 38 0

Аббас Аракчи призвал Штаты вывести свои силы из страны.

Фото: © РИА Новости/Антон Быстров

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Тема:
Война в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о намерении Тегерана ответить США на атаку.

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