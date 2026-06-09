Работа дронов-перехватчиков «Елка». Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 42 0

Поражение цели с помощью этого беспилотника достигается за счет кинетической энергии при прямом таране.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Военнослужащие мобильных огневых групп 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» успешно применяют новейшие дроны-перехватчики «Ёлка» для прикрытия личного состава штурмовых подразделений, позиций артиллерии, маршрутов перемещения техники от ударных беспилотников ВСУ на добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты мобильных огневых групп (МОГ) в круглосуточном режиме выполняют задачи по противодействию FPV-дронам и ударным коптерам ВСУ, обеспечивая прикрытие действия штурмовых подразделений на передовой, безопасную работу артиллерийских расчетов на огневых позициях, а также выдвижение техники с личным составом и материальными средствами.

Эффективность боевой работы подразделений МОГ достигается комплексным применением крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия с использованием ночных и тепловизионных приборов, а также недавно поступивших на вооружение дронов-перехватчиков «Елка».

Дрон «Елка» не имеет боевой части — поражение цели достигается за счет кинетической энергии при прямом таране. Беспилотник оснащен встроенной системой искусственного интеллекта, что позволяет ему работать по принципу «выстрелил-забыл»: после визуального захвата цели оператором дрон самостоятельно сопровождает и поражает вражеский БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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