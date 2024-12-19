Лидера ЛДПР считают настоящим провидцем во многих вопросах, касающихся политики и мироустройства.

Владимир Путин опроверг расхожее мнение, что ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский был настоящий предсказателем. Почему, президент РФ объяснил в ходе «Итогов 2024 года».

Российский лидер отметил, что, естественно, был хорошо знаком с Жириновским.

«Он не был предсказателем. Но он любил эпатаж и с удовольствием и эффектно занимался всем этим, но он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным», — сказал президент.

Путин напомнил, что политик являлся экспертом в области Ближнего Востока, и мог проанализировать события, дать им оценку и тем самым спрогнозировать и предугадать, каким образом ситуация будет развиваться в дальнейшем. Однако говорить именно о предсказаниях в данном случае нельзя.

«Это — именно прогноз, основанный на реальных знаниях и на том опыте, который у него был как у специалиста», — отметил глава государства.

Ранее рассказывал о том, что пиджак Владимир Жириновского передали Музею современной истории России. Политик подарил его в 2014 году телеведущему Александру Гордону.