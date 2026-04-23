Силы ПВО России за ночь уничтожила 154 украинских беспилотника

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 954 0

Дроны уничтожены в небе над Крымом, Астраханской, Волгоградской, Самарской и другими областями.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 23 апреля

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 154 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны России.

Атаки отражались с 20:00 22 апреля до 07:00 23 апреля. Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне, в вечерние часы, силы ПВО уничтожили еще 10 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за ночь с 21 на 22 апреля уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

БПЛА были ликвидированы над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

