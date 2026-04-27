В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС

Это огромная потеря для всего коллектива.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В результате погиб один человек. Об этом сообщили на ЗАЭС.
«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», — сказано в сообщении ЗАЭС в мессенджере МАКС.
Как добавили на станции, смерть сотрудника — огромная потеря для всего коллектива. Руководство и коллеги окажут всю необходимую помощь семье погибшего.
Также на АЭС напомнили, что любые атаки на станцию — огромная угроза не только людям, но и безопасности в целом. Поэтому сотрудники атомной отрасли ни в коем случае не должны становиться целями.
Ранее 5-tv.ru писал, что отключено внешнее энергоснабжение ЗАЭС. Для обеспечения необходимой безопасности и обслуживания нужд станции ЗАЭС перевели на питание резервными дизель-генераторами. Они были запущены в штатно, и их работа проходит в нормальном режиме.
- 27 апр
- Бронепленка спасла жизнь пациента больницы при атаке БПЛА на Севастополь
- 26 апр
- В ЛНР при ударе украинского беспилотника погибли три человека
- 26 апр
- За ночь силы ПВО сбили 203 беспилотника ВСУ над регионами России
- 26 апр
- Силы ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Севастополем, погиб мужчина
- 25 апр
- Двое детей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
- 25 апр
- Более 40 беспилотников сбили силы ПВО над регионами России за шесть часов
- 25 апр
- Российские военные сбили восемь дронов ВСУ над морем в Севастополе
- 25 апр
- Рядом с атакованным БПЛА домом в Екатеринбурге развернули оперштаб
- 25 апр
- Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург
- 25 апр
- В Екатеринбурге в результате атаки дрона поврежден жилой дом
