Собянин: 1 сентября откроется новый корпус знаменитой Курчатовской школы

С 1 сентября 2026 года Курчатовская школа в Москве начнет обучать детей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

Глава города отметил, что с 1 сентября для учащихся откроет свои двери новое образовательное учреждение по адресу Волоколамское шоссе, владения 93–97. Пятиэтажное здание рассчитано на 815 школьников с первого по 11 класс.

Собянин подчеркнул уникальность архитектурного проекта здания, предназначенного для получения среднего образования.

«При проектировании корпуса активно применялись BIM-технологии. Главная архитектурная задача проекта — создание эффекта парящего здания, вытянутого вдоль берега реки. Почти весь первый этаж делают из витражного остекления, а на кровле появится открытая терраса со смотровой площадкой, ландшафтным озеленением и подсветкой — для занятий и мероприятий», — уточнил мэр.

Курчатовская школа — не просто здание с закрытой территорией, но часть единой городской среды. Например, естественный перепад высот рельефа не стали полностью выравнивать. Вместо этого на склоне расположили наружный амфитеатр-трибуну.

Также школу оснастят беговой дорожкой на четыре полосы, игровыми площадками для футбола, баскетбола и волейбола, кроме того, оборудуют зону для прыжков в длину.

Известно также, что в этой школе будут созданы условия безбарьерной среды для учащихся с особенностями здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Москве завершена реконструкция 55 школьных зданий, еще несколько десятков будет открыто 1 сентября 2026 года. Всего планируется реконструкция около 750 образовательных учреждений столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.