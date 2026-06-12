В честь Дня России 12 и 13 июня парковки в Москве будут бесплатными

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

Будут ли в Москве бесплатные парковки в честь Дня России

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Тема:
День России

Водители в честь Дня России смогут парковаться в Москве бесплатно. Об этом РИА Новости сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в сам праздничный день 12 июня, а также на следующий, 13 июня, платить за парковку не нужно будет.

«В праздники трафик традиционно ниже, поэтому на загруженность дорог такая мера не повлияет», — отметил он.

Ранее об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Ликсутов уточнил, что оставить автомобиль без оплаты можно будет на всех улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными. В дептрансе призвали водителей соблюдать правила остановки и стоянки. Эта мера направлена на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и предотвращение возможных аварийных ситуаций.

Как ранее 5-tv.ru, в День России космонавты, находящиеся на борту МКС, обратились с видеопоздравлением к соотечественникам.

Члены экипажа отметили, что этот праздник символизирует единство многонационального народа страны и служит напоминанием о великой истории, богатом культурном наследии и выдающихся достижениях государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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