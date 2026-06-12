«Сердобольная»: Светлана Лавренцова о том, каким человеком была Людмила Чурсина

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 51 0

Народная артистка СССР души не чаяла в сыне своей сестры, а также его детях.

Каким человеком была Людмила Чурсина — видео

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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Народная артистка СССР Людмила Чурсина была скромным и сердобольным человеком

Народная артистка СССР Людмила Чурсина до последнего отдавала всю себя семье и профессии. Об этом подруга советской актрисы, директор Театра юных зрителей имени Брянцева Светлана Лавренцова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии прощания с легендой.

«Не имея своих детей, она всячески помогала племяннику, внукам своей сестры родной. Все, что она зарабатывала, было там», — сказала Лавренцова.

Подруга Людмилы Чурсиной отметила, что народная артистка Советского Союза, несмотря на свой по-настоящему звездный статус, была довольно сердобольным и скромным человеком.

«И когда я знакомила ее с молодежью <…>, я говорила: „Это самая красивая, самая талантливая женщина не только России, но и мира“ Мне она (Чурсина. — Прим. Ред.). говорила: „Ну, что ты, Света“. Она была очень скромным человеком», — сказала Лавренцова, добавив, что Чурсина до последних дней дарила себя всем.

Людмила Чурсина скончалась 10 июня. Ей было 84 года. Артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Страшный недуг врачи диагностировали у нее осенью прошлого года. Несмотря на усилия медиков, звезда советского кино за считанные месяцы буквально сгорела на глазах.

Ранее заслуженный артист России Сергей Шелгунов рассказал, что Людмила Чурсина была великой актрисой с редкой сценической самобытностью.

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