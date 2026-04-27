Самозапрет на кредиты обернулся ловушкой: у мошенников появилась новая схема

Дарья Орлова
Аферисты нашли способ использовать защитный механизм против самих россиян.

Как мошенники используют самозапрет на кредит для краж

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для хищения денег у граждан. Этот вывод следует из данных МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным ведомства, все начинается с СМС, в котором человеку сообщают о якобы взломе его аккаунта на Госуслугах. В сообщении указывается номер «техподдержки», куда предлагают срочно позвонить.

После звонка жертву убеждают, что доступ к аккаунту действительно получили посторонние. Затем разговор переводят на якобы сотрудника Центробанка, который начинает развивать сценарий дальше.

Лжеспециалист выясняет, сколько денег хранится у человека, и запугивает сообщениями о якобы уже поданных заявках на крупные кредиты. После этого жертве советуют срочно сменить пароль на Госуслугах и подключить самозапрет на оформление займов.

Когда доверие установлено, мошенники переходят к главному этапу. Под предлогом защиты средств они убеждают человека временно перевести сбережения на так называемые безопасные или специальные счета. В результате деньги уходят преступникам.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
