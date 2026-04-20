Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых

Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых

Красноярские спасатели за три дня поисковых работ обследовали 120 километров дорог и горно-таежной местности в попытках найти пропавшую семью Усольцевых. Однако следов обнаружено не было. Об этом Красноярский поисково-спасательный отряд (КГКУ «Спасатель») сообщил в канале мессенджера MAX.

Сотрудники КГКУ «Спасатель» проводили операцию в период с 17 по 19 апреля. Они использовали снегоходы и совершали пешие выходы.

В последний день поисковых мероприятий специалисты изучили 33 километра территории в районе деревни Кутурчин, включая окрестности лога Мальвинка.

Поиски Усольцевых охватили лесные тропы и автомобильные трассы. Однако никаких следов пропавших обнаружить не удалось. Представители поискового отряда констатировали отсутствие результатов, после чего подразделение вернулось на базу.

Повторные поиски Усольцевых были инициированы по запросу следователей. Ранее волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» отмечали, что целесообразность продолжения активных действий и оценки условий в лесу будет рассмотрена профильными службами в мае.

Усольцевы пропали еще 28 сентября 2025 года. Супруги и их пятилетний ребенок не вернулись из туристического похода. Усольцевы следовали по маршруту к горе Буратинка, но бесследно исчезли.

Первичная активная фаза операции по розыску семьи завершилась еще в октябре прошлого года, так и не принеся долгожданных новостей об их судьбе.

