Исчез вслед за семьей? Сын Усольцевых перестал выходить на связь

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Данил Баталов неоднократно заверял, что его близкие живы.

Старший сын Усольцевых почему пропал что с ним сейчас детали

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Исчезновение семьи Усольцевых

Старший сын Ирины Усольцевой перестал выходить на связь

Старший сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и маленькой дочерью в тайге Красноярского края осенью прошлого года, перестал появляться в социальных сетях. Об этом сообщает aif.ru.

Речь идет о Даниле Баталове — сыне женщины, исчезнувшей вместе с 64-летним Сергеем и пятилетней дочерью 28 сентября 2025 года. В тот день семья отправилась в однодневный поход в районе поселка Кутурчин, планируя добраться до горы Буратинка. По словам местных жителей, в тот момент резко ухудшились погодные условия.

К поискам привлекли сотни добровольцев и различную технику, однако обнаружить пропавших так и не удалось. Следственный комитет рассматривает в качестве основной версии произошедшего несчастный случай.

Сам Данил Баталов ранее заявлял, что убежден — его близкие могут быть живы, однако искать их, по его мнению, следует в другом месте.

После исчезновения семьи он появился в шоу на федеральном канале, где озвучил свою версию случившегося. Позднее молодой человек публиковал в соцсетях развлекательные видео, гулял по Москве, отмечал Хэллоуин в баре и рассказывал о значительных тратах.

Такое поведение вызвало резкую критику со стороны пользователей. На фоне общественного давления Баталов сначала сократил активность в соцсетях, а затем полностью прекратил делиться подробностями своей жизни.

Накануне полугодовой даты со дня исчезновения семьи Данил окончательно пропал из сети. В последний раз он появлялся на своей странице 26 марта, а новые фотографии не публиковал с октября прошлого года, хотя ранее делал это регулярно.

28 мар
Семью Усольцевых могут признать погибшей по решению суда
26 мар
Семью скрыла тайга: поисковики назвали ключевые версии исчезновения Усольцевых
26 мар
«Никакой загадки нет»: друг Усольцевых выдвинул новую версию пропажи семьи
23 мар
Волонтеры не смогут искать пропавшую семью Усольцевых по сигналу телефона
21 мар
Что скрывает снег? В России анонсировали новые поиски пропавшей семьи Усольцевых
20 мар
Пропал по сценарию Усольцевых: волонтеры прекратили поиски экс-спецназовца
20 мар
Тайна пустующей усадьбы: кто посещает дом исчезнувшей семьи Усольцевых
16 мар
Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
11 мар
Последний вердикт: при каких обстоятельствах Усольцевых признают погибшими
10 мар
Криминал или несчастный случай? Опытный турист оценил версию убийства Усольцевых
