Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Активная фаза операции по обнаружению была завершена 12 октября 2025 года.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Спасатели Красноярского края возобновили поисковые мероприятия в районе, где в конце сентября 2025 года бесследно исчезла семья Усольцевых. Об этом сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель».
Повторную операцию по обнаружению семьи проведут с 17 по 19 апреля.
К работам привлечены пять специалистов и четыре единицы техники. Поиски возобновлены по заявке следственных органов.
Что известно об исчезновении Усольцевых
В сентябре 2025 года Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время похода в урочище Буратинка в районе поселка Кутурчин Партизанского района.
Семья отправилась на прогулку вместе с собакой породы корги и перестала выходить на связь.
Осложняющим фактором стала погода. Тогда в регионе выпал снег и усилился ветер, что сделало продолжение поисков невозможным.
Активная фаза поисков Усольцевых была завершена 12 октября 2025 года.
Версии об исчезновении Усольцевых
В ходе расследования были обнаружены странные детали. Автомобиль семьи Усольцевых был найден без туристического снаряжения, внутри обнаружили крупную сумму денег.
Пропавшие были одеты в легкую одежду, не соответствующую горно-таежным условиям. Двое туристов видели их на пути к горе в день исчезновения.
Последний сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован вечером 28 сентября на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин.
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. Расследование ведут сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Основной версией остается несчастный случай.
- 17 апр
- Куда пропали Усольцевы? Нейросети проанализировали версии исчезновения семьи
- 16 апр
- Виноваты в пропаже Усольцевых? «Банда егерей» в сибирской тайге похищает людей
- 14 апр
- «Отравились и все вместе лежат»: еще одна версия исчезновения Усольцевых в тайге
- 7 апр
- «Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
- 2 апр
- «Как только сойдет снег»: сын Усольцевой собирается продолжить поиски родных
- 30 мар
- Исчез вслед за семьей? Сын Усольцевых перестал выходить на связь
- 28 мар
- Семью Усольцевых могут признать погибшей по решению суда
- 26 мар
- Семью скрыла тайга: поисковики назвали ключевые версии исчезновения Усольцевых
- 26 мар
- «Никакой загадки нет»: друг Усольцевых выдвинул новую версию пропажи семьи
- 23 мар
- Волонтеры не смогут искать пропавшую семью Усольцевых по сигналу телефона
