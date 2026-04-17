Куда пропали Усольцевы? Нейросети проанализировали версии исчезновения семьи

Нейросети проанализировали версии исчезновения семьи Усольцевых

Несколько месяцев назад, 28 сентября 2025 года, 45-летний Сергей Усольцев, его 38-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход в Красноярском крае. После чего они не вернулись.

Погода резко ухудшилась: дождь сменился туманом, а затем снегом. На поиски вышли сотни волонтеров «ЛизаАлерт», спасатели МЧС, кинологи, авиация. Однако результатов это не принесло.

Ни следов, ни тел не нашли. Автомобиль семьи остался на месте, внутри находились паспорта, деньги, личные вещи.

Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве, но приоритетной версией назвал несчастный случай. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года. Однако 17 апреля спасательная операция была возобновлена.

Редакция 5-tv.ru попросила три нейросети — Perplexity, ChatGPT и DeepSeek — оценить вероятность основных версий, которые обсуждаются в СМИ и соцсетях: несчастный случай, нападение диких животных, криминал, добровольный уход, трагедия на воде, побег и мистика.

Нейросеть Perplexity

Perplexity разбила все версии на три группы по степени вероятности.

В первую группу — наиболее вероятные — нейросеть включила три сценария.

Сначала Perplexity обратила внимание на заявление пресс-секретаря красноярского СК Юлии Арбузовой о несчастном случае. В конце марта 2026 года она назвала эту версию приоритетной, указав на резкое ухудшение погоды в день пропажи — температура упала с плюс 20 до нуля.

Опытный таежник мог справиться, но с женой, пятилетним ребенком и собакой шансов оставалось мало.

Версия о падении семьи в разлом, по оценке Perplexity, лучше всего объясняет полное отсутствие следов.

«Белогорье — это хаос каменных глыб и узких щелей, где тела легко могут оказаться скрытыми даже при детальных поисках», — резюмировала нейросеть.

Также имела место быть трагедия на воде. Речь об озере Атласное — глубоком и труднодоступном водоеме. Если Усольцевы действительно пошли туда, они могли провалиться под лед или перевернуться на лодке.

Тела в таких случаях уходят на дно и не всплывают. Следователи, как отметила Perplexity, этот сценарий не исключают. Хотя прямых доказательств, что семья направлялась к озеру, нет.

Во вторую группу — средней и низкой вероятности — попали две версии.

Одна из них — нападение диких животных. Эту версию активно продвигает друг семьи Валентин Дегтярев. Он утверждает, что местные жители видели в районе турбазы медведицу с четырьмя медвежатами.

Однако Perplexity отметила, что охотники и эксперты относятся к этому сценарию скептически. Медведи редко нападают на группу из трех человек, а волки осенью сыты и избегают встреч с людьми.

Сюда же нейросеть отнесла криминальные сценарии. Следствие не исключает убийства. Однако никаких вещественных подтверждений — следов борьбы, крови, гильз, чужих отпечатков — не найдено.

Мотивом могли быть долги Сергея Усольцева (суд взыскал с его фирмы четыре миллиона рублей), но для заказного убийства выбрано слишком сложное и непредсказуемое место.

В третью группу — наименее вероятные — Perplexity отправил версии побега и мистики.

Следователи отвергли предположение об инсценированном исчезновении: у семьи не было крупных непогашенных кредитов, они не готовились к переезду, документы остались в машине.

Что касается «аномальных зон» и «мест силы», Perplexity назвала такие гипотезы не имеющими научного обоснования.

ChatGPT бот

ChatGPT присвоил каждой версии числовой рейтинг вероятности.

Несчастный случай — 45–55%. Главные аргументы: резкая смена погоды, сложный рельеф, отсутствие связи. Контраргумент: Сергей считался опытным туристов, и следов не нашли.

Попадание в природную ловушку — 20–25%. В районе Кутурчинского Белогорья есть карстовые провалы, старые горные выработки и глубокие трещины. Тела могут находиться там, оставаясь недоступными для поисковиков.

Криминал — 10–15%. Нейросеть учла данные о долгах Усольцева, но отметила, что деньги и паспорта остались в машине, а на месте происшествия нет следов борьбы.

Нападение животных — 5–10%. Версия имеет право на существование. Однако отсутствие крови, останков и следов волочения тел делает ее маловероятной.

Добровольный уход — 5–8%. Увлечение Ирины эзотерикой дало повод для слухов, что Усольцевы могли уйти в секту или к дольменам. Однако пройти с пятилетним ребенком сотни километров по зимней тайге без подготовки невозможно.

Мистика — около 0%. Нейросеть назвала эту категорию «выходящей за рамки научного анализа».

Итоговый вывод ChatGPT: самая вероятная картина — гибель в природной среде с последующим сокрытием тел в труднодоступном месте.

Нейросеть DeepSeek

DeepSeek оказался самым подробным. Он не просто оценил вероятности, а предложил логическую реконструкцию событий.

«Семья вышла на маршрут в первой половине дня. Погода начала ухудшаться. Сергей, как опытный таежник, мог принять решение сократить путь или найти укрытие. В условиях тумана и начинающегося снегопада группа сбилась с тропы. Один из членов семьи — вероятнее всего, ребенок или корги — получил травму или сильно замерз. Сергей пытался найти дорогу к машине, но двигался в противоположном направлении. В какой-то момент они оказались в зоне каменных россыпей или у старой горной выработки. Падение в шурф или трещину объясняет мгновенное исчезновение людей без следов. Снег, выпавший в последующие дни, полностью скрыл место трагедии», — сделала вывод нейросеть.

DeepSeek также обратил внимание на слова главы «ЛизаАлерт» Григория Сергеева. По его словам, поисковики ведут работу в конкретных зонах, доступ к которым сейчас ограничен снегом. Нейросеть расценила это как косвенное подтверждение версии о падении в труднодоступное место.

Что касается сценария с нападением диких животных, DeepSeek высказался скептически.

«Нападение хищника всегда оставляет следы: кровь, клочья одежды, останки. При масштабных поисках с участием кинологов это не могло остаться незамеченным», — отметил ИИ.

По криминальному следу нейросеть заметила, что долги могли стать мотивом. Однако для заказного убийства выбрано слишком сложное место. Случайный выстрел браконьеров возможен, но тогда должны были остаться гильзы, следы крови, волочения. Но их нет.

Вывод DeepSeek совпал с мнением коллег: наиболее обоснована версия несчастного случая с попаданием в природную ловушку.

Что не укладывается в объяснения

Даже после анализа трех нейросетей в деле остаются вопросы.

Первое — абсолютное отсутствие следов. В тайге работали сотни людей, кинологи, авиация. Не найдено ничего: ни обрывка одежды, ни остатков костра, ни даже следа, который указал бы направление движения.

Второе — позиция родственников. Сын Ирины от первого брака настаивает: отчим был слишком опытным, чтобы заблудиться в знакомом районе. Друг семьи Валентин Дегтярев заявил, что уверен в криминальном следе или нападении медведицы.

Третье — озеро Атласное. Perplexity и ChatGPT независимо друг от друга выделили эту версию как одну из самых реалистичных. Но подтвердить или опровергнуть ее можно будет только после того, как снег растает и водолазы смогут обследовать дно.

Что в итоге

Все три нейросети сошлись в главном: наиболее вероятной остается версия несчастного случая. Perplexity выстроил четкую иерархию, ChatGPT — вероятностную модель, DeepSeek — детальную реконструкцию.

Криминальные версии и нападение животных имеют косвенные обоснования, но не подтверждены вещественными доказательствами. Мистические гипотезы нейросети отмели как антинаучные.

Окончательную точку можно будет поставить только тогда, когда Усольцевых найдут живыми или мертвыми. А пока их семья остается одной из самых громких неразгаданных историй последнего времени.

