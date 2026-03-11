Как россияне будут отдыхать на майские праздники

Праздник Весны и Труда выпадает на пятницу, а 9 Мая — на субботу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
В 2026 году выходные на майские праздники будут длиться шесть дней
В 2026 году выходные по случаю майских праздников будут короче обычного: вместо привычных длинных каникул россиян ждут два трехдневных отдыха. Об этом говорится в статье URA.RU.
Сколько дней россияне будут отдыхать на Первомай
Праздник Весны и Труда (Первое мая) в этом году выпадает на пятницу, которая объявляется нерабочим днем. В результате граждане получат три выходных подряд: с 1 по 3 мая.
Кроме того, 30 апреля объявлен сокращенным днем. Продолжительность рабочего времени уменьшится на один час.
Выходные ко Дню Победы
День Победы в 2026 году приходится на субботу. Согласно нормам Трудового кодекса РФ, нерабочий праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий. Таким россияне отдохнут с 9 по 11 мая. Сокращенный день ожидается в пятницу, 8 мая.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что июль станет самым выгодным месяцем для отпуска в этом году.
