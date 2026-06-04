Розы и венки: в фойе Театра имени Пушкина простились с артисткой Ниной Марушиной

В фойе Театра имени Пушкина простились с артисткой Ниной Марушиной

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ниной Марушиной прошла в фойе Московского драматического театра имени Пушкина. Кадры публикует 5-tv.ru.

Гроб с телом актрисы украшали красные и белые розы, а также венки от близких. Рядом, справа от гроба, разместили портрет Нины Марушиной.

Проститься с артисткой пришли директор театра Владимир Жуков и художественный руководитель, заслуженный артист РФ Евгений Писарев. Молитвы об успокоении души усопшей прочел священник.

Участники церемонии делились теплыми воспоминаниями и говорили добрые слова о покойной, отдавая дань уважения ее таланту и вкладу в искусство.

Актриса скончалась 2 июня в возрасте 91 года после продолжительной болезни. По решению семьи тело будет кремировано, а прах захоронен на Хованском кладбище — рядом с мужем, заслуженным артистом России Валентином Буровым.

Ранее 5-tv.ru писал о причине смерти артистки. Нина Марушина умерла после борьбы с продолжительной болезнью.

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