Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку

|
Светлана Стофорандова Журналист

Девятилетняя девочка ранена в результате атаки ВСУ на ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Горловке беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате удара ранения получила девятилетняя девочка, а также ее отец. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале на платформе Max.

«В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль тяжело ранена девочка 2015 года рождения, ранения средней степени тяжести получил отец ребенка — мужчина 1988 года рождения», — написал он в личном блоге.

Им оказывается необходимая медицинская помощь. Помимо поврежденного автомобиля, в результате удара также пострадал жилой дом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на заправку в Льгове пострадали трое человек, включая годовалого ребенка, его маму и мужчину. Все пострадавшие направлены в Курскую областную больницу.

Губернатор региона Александр Хинштейн отметил, что атака произошла после начала пасхального перемирия, на которое Украина согласилась, хотя неоднократно его нарушала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео