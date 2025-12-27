Японский депутат Судзуки: облик Москвы стал более целостным за минувший год

Японский депутат Мунэо Судзуки, прибывший с визитом в Москву, заявил, что предновогодний облик российской столицы производит впечатление спокойного мегаполиса, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Об этом он написал в своем блоге.

По словам политика, праздничные украшения, в которых предстает город, создают ощущение, будто рядом не ведутся боевые действия. Судзуки отметил, что такая атмосфера — наглядная демонстрация государственной мощи России.

«Благодаря повсеместной иллюминации по всему городу создается ощущение, что никакого конфликта поблизости не происходит. Это демонстрирует мощь России», — подчеркнул Мунэо.

Депутат подчеркнул, что с момента его предыдущей поездки в Москву прошло около года и четырех месяцев, однако облик города изменился в сторону большей визуальной целостности. По его оценке, столица РФ производит впечатление стабильного центра, который ведет обычную жизнь.

Контекст визита

Судзуки провел встречи с заместителями министра иностранных дел России Андреем Руденко и Михаилом Галузиным в рамках поездки, а также с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. Депутат рассказал, что на переговорах он поднял вопрос о возобновлении поездок на южные Курильские острова для бывших японских жителей, чьи родственники похоронены на этих территориях.

По его словам, в Москве к инициативе отнеслись внимательно, а сам визит был встречен «крайне тепло».

Мунэо Судзуки — депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Политик неоднократно критиковал позицию Токио по Украине, считая, что Япония по данному вопросу слишком сильно следует курсу США. Судзуки стал первым японским депутатом, посетившим Россию после начала спецоперации, в октябре 2023 года. Поездка вызвала резкую реакцию внутри японского политического истеблишмента, поэтому ему пришлось выйти из партии «Общество обновления Японии». Позднее его избрали в парламент от ЛДП.

До этого Судзуки заявлял, что намерен оставаться «другом России» и работать в роли своеобразного «моста между двумя странами».

