В Москве высказались о возможной передаче Фицо послания от Зеленского

Сенатор Карасин: в Москве ждут послание Зеленского, которое привезет Фицо

Москва оценит возможное послание главы киевского режима Владимира Зеленского по его содержанию, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо передаст его во время визита в Россию. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с изданием Газета.ру.

Сенатор отметил, что в дипломатии передача сообщений через политиков, которые посещают те или иные страны, не является чем-то необычным. По словам Карасина, если Фицо действительно привезет какое-либо послание, то ключевое значение будет иметь не сам факт передачи, а то, какие предложения в нем содержатся.

В Москве, как он добавил, ждут визита словацкого премьера. Также Карасин напомнил, что у Фицо запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой политик сможет изложить соответствующую информацию.

До этого государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец заявил, что во время поездки в Москву 9 мая Фицо может отдать послание от Зеленского. Данное заявление он сделал на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Хованец допустил, что глава правительства Словакии во время визита может получить от Путина информацию о том, как российская сторона видит возможные усилия по прекращению боевых действий.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Фицо, который собирается посетить Москву в День Победы, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин проведет международные встречи в Москве в День Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.