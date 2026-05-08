У двух британцев с лайнера MV Hondius подтвердили хантавирус

У двух граждан Великобритании, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius, подтвердили заражение хантавирусом. Об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

В ведомстве заявили, что британские власти продолжают взаимодействовать с международными организациями перед возвращением граждан страны с судна.

По данным агентства, Всемирная организация здравоохранения подтвердила вспышку хантавируса на лайнере. Еще у одного британца, находящегося на архипелаге Тристан-да-Кунья, заболевание под подозрением.

В UKHSA уточнили, что у британских граждан на борту лайнера в данный момент нет симптомов, однако за ними внимательно наблюдают.

По информации Sky News, один из заразившихся — 69-летний мужчина. Его доставили в Южно-Африканскую Республику 27 апреля, где он проходит лечение в частном медицинском центре в пригороде Йоханнесбурга. Второй заболевший — 56-летний мужчина. Его эвакуировали с судна 6 апреля и направили в Нидерланды. Там ему оказывают необходимую медпомощь.

Лайнер MV Hondius должен прибыть на Тенерифе 10 мая. Представителей британского правительства после этого направят для встречи пассажиров из Соединенного Королевства. Если у них не будет симптомов, то их доставят в аэропорт, чтобы они могли как можно быстрее вернуться домой.

В UKHSA сообщили, что Министерство иностранных дел и по делам Содружества организует для британских пассажиров и членов экипажа отдельный репатриационный рейс. Перелет будет бесплатным. После возвращения в Великобританию людям порекомендовали соблюдать самоизоляцию 45 дней.

Также известно, что семь граждан Великобритании сошли с лайнера на острове Святой Елены 24 апреля. Двое из них позднее самостоятельно вернулись на родину. Они сидят на самоизоляции, признаков заболевания у них нет. Еще четыре человека остались на острове Святой Елены. При этом одного человека из группы за засекли за пределами Великобритании.

Лайнер MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуайя 1 апреля и направился к Канарским островам. Всего на судне хантавирус выявили у восьми человек, трое из них скончались. На борту находятся около 150 человек. Среди них в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. В составе экипажа есть и один гражданин России.

Судно делало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане, в том числе и у архипелага Тристан-да-Кунья.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Анаис Леган до этого сообщила, что одобренных вакцин и утвержденных схем лечения от хантавируса нет. Главным способом помощи является своевременное медицинское наблюдение и лечение.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что вспышка на круизном лайнере не означает начало новой пандемии. Хантавирусы обычно поражают мелких млекопитающих, но могут передаваться человеку. В тяжелых случаях болезнь затрагивает легкие, может привести к сердечной недостаточности и геморрагической лихорадке.

Ранее американские ученые присвоили вспышке хантавируса статус ЧС третьего уровня.

