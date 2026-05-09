Салют в честь Дня Победы прогремел во Владивостоке

Лилия Килячкова
Фейерверк начался в 21:56 по местному времени.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Праздничный салют, посвященный Дню Победы, прогремел на центральной площади города Владивостока. Кадры публикует 5-tv.ru.

В центре города собрались сотни человек. Жители и гости региона заполняли не только саму площадь, но и окрестные возвышенности, стараясь занять лучшие точки обзора. Многие наблюдали за красочным действом с расстояния в несколько километров от эпицентра событий.

Салют начался в 21:56 по местному времени (14:56 по московскому времени). Артиллеристы береговых войск Тихоокеанского флота произвели ровно 30 залпов в сопровождении фейерверка. Город у моря стал одним из первых крупных населенных пунктов страны, где прогремели торжественные залпы в честь 81-й годовщины победы над фашизмом.

Однако, согласно имеющимся данным, статус первооткрывателей в этой традиции в текущем году достался другим восточным регионам. Ранее аналогичные праздничные мероприятия уже успешно прошли в Петропавловске-Камчатском и Анадыре.

